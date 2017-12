No Zimbabué, e após 37 anos no poder (seis como primeiro-ministro e 30 como presidente), Robert Mugabe, 93 anos, foi obrigado pelos militares, em novembro, a abdicar do poder, numa ação em que todos tentaram evitar que se tornasse num golpe de Estado, e que levou ao poder o seu ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa, que promete eleições gerais em 2018.

Mugabe pode ter saído do poder, mas o presidente deposto do Zimbabué, vai continuar a ter direito a casa, uma frota automóvel e avião privado. Estas são apenas algumas das coisas que a reforma para ex-líderes do país (paga pelo Estado) inclui, diz a imprensa local.

Robert Mugabe, que renunciou ao poder em novembro, depois de um golpe militar, terá ainda direito a uma equipa de vinte pessoas, incluindo pelo menos seis guardas pessoais, mostram os detalhes divulgados pelo jornal local ‘The Herald’.

Para além da equipa, o ex-presidente terá ainda três carros, que vão ser substituídos de cinco em cinco anos, e combustível. Que carros? Uma berlina, uma carrinha todo o terreno e uma carrinha de caixa aberta.

Mugabe e a mulher terão passaportes diplomáticos, que poderão usar em quatro viagens de primeira classe, por avião ou comboio, dentro do Zimbabué, ou quatro viagens ao estrangeiro num avião privado.

Quando não estiver de viagem, o ex-presidente terá ao dispor uma residência oficial totalmente equipada, na capital, Harare, com as despesas de serviços e entretenimento também pagas pelo Estado.

A saúde também não entrará nas despesas do antigo presidente, já que um seguro de saúde para Mugabe e respetiva família está incluído nos benefícios do plano de reforma do ex-líder.