Nas imagens, Ahed, de 16 anos, surge junto da sua prima Nour, de 20, e da sua mãe Nariman e ordena aos soldados que saiam da entrada da sua casa, situada na região ocupada de Nabi Saleh, na Cisjordânia. A jovem agride os soldados - que não reagem - depois de uma bala disparada por eles ter atingido o rosto de um dos seus primos, com 14 anos. O jovem sofreu um sangramento interno severo, tendo sido sujeito a uma cirurgia.

De acordo com os israelitas, os soldados dispararam como resposta às pedras que estavam a ser atiradas pelos manifestantes palestinianos durante um protesto. Assim, avança a agência Reuters, Ahed Tamimi é acusada de 12 crimes, incluindo a agressão agravada aos soldados, de dificultar o cumprimento de deveres militares, incitação e lançamento de pedras.

“Tamimi mandou pedras aos soldados, ameaçou-os, impediu-os de cumprir o seu dever, tomou parte em tumultos e incitou outros a participar neles”, diz o exército de Israel na sua conta de Twitter. Porém, a advogada da jovem, Gaby Lasky, disse aos jornalistas que as acusações recaem também sobre seis diferentes incidentes, nos quais Ahed estava envolvida. Por exemplo, em 2012, foram partilhadas imagens onde a jovem agride o soldado que tentou deter o seu irmão mais novo.

Em Israel, um adulto pode enfrentar até 10 anos de prisão se agredir um soldado, contudo, tratando-se de uma menor, espera-se que a sentença seja diferente. A advogada Gaby Lasky diz que eventualmente o número de acusações feitas a Ahed poderá cair, no entanto, acredita que a justiça israelita deverá lutar pela pena máxima nas outras acusações. “Tenho a certeza de que vão querer mantê-la presa durante o maior período de tempo possível, porque não querem vozes de resistência fora da prisão”, disse Lasky à agência Reuters.

No meio do tumultuoso cenário que assombra a Cisjordânia, carregado de violência, detenções e mortes, a jovem de 16 anos, que os olhares distinguem rapidamente pela longa cabeleira loura, surge como um símbolo de resistência para os palestinianos. Na Cisjordânia ocupada, esta comunidade está sujeita à lei marcial imposta pelos israelitas, que tanto suspendem as leis locais como se sobrepõem a elas.

A detenção de Ahed levou um colunista de um jornal de esquerda israelita Haaretz a dizer que o país arriscava tornar a jovem na “Joana d’Arc da Palestina”. Já segundo o The Guardian, vários ativistas comparam a jovem palestiniana à ativista paquistanesa Malala Yousafzai.