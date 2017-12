Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Em Alcobaça, lojas de artesanato não faltam, sendo que a maioria das lojas aqui sugeridas vende louça típica do concelho (nomeadamente pratos e potes pintados em tons de azul)

Rua D. Maur Cocheril, 182460 – 032 Alcobaça

T. 916 090 606

Praça 25 de Abril, 642460- 018 Alcobaça

T. 262 585 402

Praça 25 de Abril, 782460-018 Alcobaça

T. 262 582 021 | 965 202 944

Praça D. Afonso Henriques, 102460-030 Alcobaça

T. 914 219 115 | 965 170 194

Rua 16 de Outubro, 112460 – 017 Alcobaça

T. 966 609 093

Loja 1 - Praça da Republica, 23/25, 2460-073 Alcobaça

Loja 2 - Quiosque de Aljubarrota - Largo Brites de Almeida, 2460 - 711 Aljubarrota

T. 914 804 624

Posto de Turismo de São Martinho do Porto

Rua Vasco da Gama, 8 2460- 680 São Martinho do Porto

T. 933 108 862

Praça da República, 12460 – 073 Alcobaça

T. 262 144 152 | 917 871 813

No que toca à doçaria local, essa há em fartura: com tantos doces conventuais emblemáticos, tais como as cornucópias, o pão-de-ló de Alfeizerão, as trouxas-de-ovos, as gradinhas de Alcobaça, as queijadinhas e os tachinhos D. Abade, o difícil vai ser escolher...aqui ficam algumas sugestões de onde comprar estas delícias.

Pastelaria Alcôa

Praça 25 Abril 44 2460-018 Alcobaça

Site: http://www.pastelaria-alcoa.com/

Casa dos Doces Conventuais

Praça D. Afonso Henriques nº42 460-030 Alcobaça

Site: https://www.facebook.com/pastelariacasadosdocesconventuais/

Atelier do Doce

Rua da Escola 3 Casal do Amaro

2460-196 Alfeizerão

Site: https://www.facebook.com/Atelier-do-Doce-Alcoba%C3%A7a-491987130846681/

Mas não é apenas através da doçaria que a gastronomia regional se exprime nesta zona. Ao longo do século XX surgiram algumas especialidades que se tornaram autênticos cartões de visita gastronómicos de Alcobaça, tais como o frango na púcara, o cherne à Frei João e o licor de ginja de Alcobaça. Sugerimos-lhe o Restaurante A Casa (Praça 25 de Abril, 51 2460-043 Alcobaça). Se, por outro lado, estiver à procura de produtos locais, a Granja de Cister é o sítio a ir (Rua de Leiria 2460-059 Alcobaça).

Já as unidades de turismo rural em Alcobaça são várias, a saber:

Quinta da Padeira

Estrada Nacional 8, 192460-711 Aljubarrota

T. 262 505 240

Site: www.casadapadeira.com

E-mail: casadapadeira@mail.telepac.pt | info@casadapadeira.com

Casa de Campo Almanzor

Rua da Escola, 32460 - 479 Capuchos - Alcobaça

T. 262 583 019 | 917 586 557 | 917 255 951

Site: www.casadecampoalmanzor.com

E-mail: casalmanzor@gmail.com

Casa das Laranjeiras

Rua Das Laranjeiras, 182460-344 Carrascas - Cela

T. 964 938 264

Site: www.casadaslaranjeiras.pt

E-mail: laranjeiras.casa@gmail.com

Casa do Melgaço

Rua Principal, 19 Ramalhiça 2460-205 Alfeizerão

T. 262 094 168 | 919 297 278 | 917 365 453

Site: www.casadomelgaco.com

E-mail: geral@casadomelgaco.com

Vale d' Azenha Hotel Rural & Residences

Rua da Barrada, 39 2460-342 Cela Nova

T. 262 001 340

Site: http://www.hotelvaledazenha.com

E-mail: reservations@hotelvaledazenha.com