O anúncio que está no cerne da contestação - e que se encontra fixado no metro de Londres - diz: “Retire-se, destino. Este é o momento em que a ciência tem uma hipótese no amor”. Ainda acrescenta: “Imagine ser capaz de aumentar as suas chances de encontrar o amor duradouro. O sistema de correspondência cientificamente comprovado da eHarmony descodifica o mistério da compatibilidade e química por si”.

créditos: ASA

A Autoridade de Padrões de Publicidade (ASA - Advertising Standards Authority) considera que as palavras do anúncio insinuam que a eHarmony é efetivamente sustentada por estudos científicos o que, para a entidade reguladora, é uma afirmação enganosa. A ASA afirma que não é possível provar que as pessoas têm maiores probabilidades em encontrar o amor da sua vida ao utilizar a eHarmony em detrimento de qualquer outra plataforma online ou de métodos offline, como no trabalho, em bares ou discotecas.

David Lipsey, líder da comissão de trabalho do parlamento e que apresentou a queixa acerca do anúncio, saudou a decisão da ASA. “Frases como 'cientificamente provado' devem estar confinadas às situações que estão realmente cientificamente provadas e não devem ser usadas apenas para atrair aqueles que procuram um amor”, diz ao The Guardian.