Há uma década que aparecem membros inferiores intactos nas praias da costa canadiana. Este mês apareceu mais um, um total de treze, mas as autoridades continuam sem uma resposta.

Numa praia da Colúmbia Britânica, a província mais ocidental do Canadá, apareceu um pé humano. É a 13.ª vez desde 2007 que tal acontece. Como dois outros, vem ainda com o sapato calçado. As autoridades, porém, continuam sem resposta para o mistério.

Este foi encontrado no início deste mês. Mike Johns passeava o cão, Taz, pela praia e foi o animal que fez a macabra descoberta, conta o canadiano ao jornal ‘New York Times’.

O animal notou algo nas águas e Mike decidiu averiguar de que se tratava: um pé “completamente intacto. O osso ainda funciona e os ossos estavam presos na base do joelho”, disse Johns ao jornal norte-americano.

O homem chamou as autoridades, mas decidiu levar o pé para casa, com medo de que a subida da maré levasse o achado de volta, ou que algum animal lhe pegasse.

As teorias para as estranhas aparições são várias. A polícia presume que se possa tratar de membros de vítimas do tsunami de 2004, nas costa asiática; ou de vítimas de naufrágios e acidentes de avião. Há também a hipótese de se tratar de partes de corpos desmembrados em ajustes de contas por parte do crime organizado

Mas a realidade pode ser bem menos sinistra. As autoridades conseguiram identificar oito dos 12 pés como pertencendo a seis pessoas. A morte delas tem a ver com acidentes ou suicídios.

O dono de um café na zona, Joshua Constandinou, explica que as descobertas já não impressionam: "acontece tantas vezes", diz. E dá uma explicação: "para mim faz sentido que se um corpo está no oceano e se decompõe, acabes por ter um sapato que flutua e um tornozelo onde ele se separa da tíbia ou do perónio", cita o jornal norte-americano. "É isso que estão a encontrar nas praias".