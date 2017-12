As autoridades paquistanesas anunciaram hoje que dois bombistas suicidas atacaram uma igreja na cidade de Quetta, matando quatro pessoas e ferindo 18.

Sarfaraz Bugti, ministro do Interior da província de Baluchistan, afirmou que centenas de fiéis estavam no interior da igreja em vésperas do Natal.

A mesma fonte adiantou que um dos atacantes foi morto à entrada da igreja, enquanto o outro explodiu no interior do edifício.

A televisão local mostrou ambulâncias e patrulhas de segurança a correrem para a igreja, enquanto mulheres e crianças eram retiradas para o exterior.

A autoria do ataque ainda não foi reclamada.