“Ao fim de quatro anos de governação de Rui Moreira, continuam a haver pessoas na rua, continuam a haver pessoas que nesta situação de inverno e de frio estão em situação de fragilidade e de vulnerabilidade grave e sabemos que uma vaga de frio é um risco de potencial de situação fatal para a qual não há resposta”, declarou hoje Susana Constante Pereira, deputada municipal do Bloco de Esquerda (BE) no Porto.

Na sequência de uma visita às antigas instalações do Hospital Joaquim Urbano, unidade de saúde do Porto encerrada em junho de 2016, e que em janeiro de 2017 começou a ser utilizada como apoio de primeira linha aos sem-abrigo, Susana Constante Pereira lamenta que não haja uma estratégia sustentada com impacte na cidade.

A deputada municipal reconhece que há uma estratégia nacional e que a Câmara está em articulação com o senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas apela à urgência de que seja vertido no novo plano municipal do Porto o novo Núcleo de Planeamento e de Intervenção nos sem-abrigo do Porto (NPISA), fechado em dezembro de 2017.

“As reuniões com o Presidente [da República], Marcelo Rebelo de Sousa, já começaram há muito tempo, portanto já se sabia o que se estava a construir e verter isto no plano municipal é urgente”, disse.