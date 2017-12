Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Em Braga, o bacalhau assume o centro do palco gastronómico. Das muitas receitas destaca-se o Bacalhau à Narcisa, ou melhor dizendo "à Eusébia", distinta cozinheira do restaurante Narcisa; hoje este prato é também designado como Bacalhau à Braga.

A doçaria é onde os dotes culinários dos bracarenses mais brilham: o pudim Abade de Priscos, os doces de romaria e os biscoitos secos para acompanhar o chá destacam-se, mas a lista de receitas doces ainda é longa. O melhor mesmo é prová-los a todos e depois decidir qual o melhor.

No campo do alojamento, sugerimos as seguintes unidades de turismo rural:

Hotel Rural Alves

Lugar de Torneiros, 9 4705- 628 Braga

T. 253 269 435

Site: http://www.hotelalves.com

E- mail: info@hotelalves.com

Casa da Ponte do Porto

Avenida Ponte do Porto, 47 4710-730 Braga

T. 962 427 337

E-mail: correiajjp@gmail.com

Casa Cachada

Rua do Campo, 19 4715-477 - Braga

T. 913 012 829

Site: http://www.casacachada.pt

E- mail: geral@casacachada.pt

Casa dos Lagos

Estrada do Bom Jesus 71-73 4715-261 Braga

T. 917 928 891

Site: http://www.casadoslagosbomjesus.com

Email: info@casadoslagosbomjesus.com