Os líderes da União Europeia (UE) a 27 deram hoje em Bruxelas o aval para a abertura da segunda fase das negociações com o Reino Unido, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, na rede social Twitter.

“Os líderes da UE concordaram em avançar para a segunda fase das negociações do ‘Brexit’”, escreveu Tusk no Twitter, dando os parabéns à primeira-ministra britânica, Theresa May.

Os 27 líderes europeus - hoje reunidos sem a presença de May – seguiram, como previsto, a recomendação da Comissão Europeia, que há precisamente uma semana considerou terem sido alcançados “progressos suficientes” na primeira fase das negociações, relativas aos termos do “divórcio”, designadamente nos domínios dos direitos dos cidadãos, “fatura” a pagar por Londres no quadro dos compromissos financeiros assumidos, e a questão da ausência de fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte.

O Parlamento Europeu aprovou, na quarta-feira, uma resolução que secundou o parecer da ‘Comissão Juncker’.

A segunda fase das negociações vai incidir nas futuras relações entre a UE e o Reino Unido depois do ‘divórcio’ marcado para 29 de março de 2019, a que se segue um período de transição cujos termos terão também que ser definidos.