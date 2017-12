A britânica-iraniana condenada e presa em 2016 no Irão poderá ser elegível à obter a liberdade condicional no próximo mês, após cumprir um terço da pena e se não enfrentar novas acusações, divulgou hoje a agência de notícias ISNA.

Segundo a agência de notícias iraniana, citando o porta-voz do Governo iraniano, Gholamhosein Mohseni Ejehi, o caso da britânica-iraniana está abrangido na lei relativa à liberdade condicional, que exige o cumprimento de um terço da pena e para sentenças inferiores a 10 anos.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe está a cumprir uma pena de cinco anos por, alegadamente, conspirar para derrubar o Governo. As autoridades iranianas disseram que a mulher tem outro caso pendente, mas não deram mais detalhes.

A britânica-iraniana foi detida em abril de 2016 e terá cumprido um terço de sua sentença em janeiro de 2018.

O porta-voz do Governo iraniano disse que o judiciário do Irão atuará em conformidade no caso de Nazanin Zaghari-Ratcliffe .