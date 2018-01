A deputada do CDS-PP Isabel Galriça Neto manifestou a oposição da bancada do CDS-PP, alegando que “não é sério” criar em torno do tema uma “pretensa premência social que não existe”.

Em declarações à agência Lusa no final do plenário, a deputada afirmou que a posição da bancada socialista é de aprovação das iniciativas propostas para legalizar o uso medicinal.

A intervenção da deputada socialista na Assembleia da República seguiu-se a um conjunto de críticas aos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) sobre a legalização da canábis para fins medicinais, devido à possibilidade de auto cultivo.

Moisés Ferreira fez a defesa do diploma do BE, argumentando com as experiências positivas de outros países para reiterar que se trata de uma questão de saúde já estudada e que seria “estranho” continuar a “adiar uma decisão sensata”.

Remetendo a regulação para o INFARMED, o deputado recordou a carta aberta assinada por várias personalidades em defesa da legalização da canábis para fins medicinais e a posição neste sentido assumida esta semana pelo ex-Presidente da República Jorge Sampaio.

Para o PAN, seria “hipócrita” o Estado português impedir o tratamento de doentes desta forma, tanto mais que Portugal já autoriza a plantação para exportação.

O deputado sublinhou que quem determina a prescrição e o tratamento são os médicos.

O PCP considerou que o debate estava “inquinado à partida”, acusando o BE e o PAN de pretenderem “abrir caminho” para legalizar a canábis para fins recreativos.

“É preciso esclarecer que face à lei atual já é possível usar canábis para fins terapêuticos”, disse a deputada Carla Cruz.

O Partido Ecologista os Verdes (PEV), através da deputada Heloísa Apolónia, remeteu a discussão dos diplomas para a especialidade e reservou uma reapreciação da sua posição em votação final global, mas também tecendo críticas aos projetos apresentados, devido à possibilidade de autocultivo.

O PSD declarou não ter qualquer tabu com a possibilidade de uso terapêutico de canábis, mas manifestou-se igualmente contra “confundir a utilização” médica com fins recreativos que afirma estar implícita nos diplomas em questão.

O parlamento estaria a “regulamentar algo que é no fundo a legalização da canábis para fins recreativos”, pondo em causa a política do medicamento, afirmou o deputado Simão Ribeiro.