Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Confira as nossas sugestões de casas de turismo rural e fique também a conhecer os produtos mais tradicionais de Cantanhede e os pratos típicos da zona.

Casa de turismo rural:

Casa Águas Mansas

Rua Principal 12, Nogueiras

3060-105 Cadima

T. 231 42 27 97

Site: http://www.aguas-mansas.com/

Cantanhede é "casa" de vinhos internacionalmente reconhecidos. Os vinhos da região demarcada da Bairrada, que tem centro em Cantanhede, são produzidos pela Adega Cooperativa de Cantanhede e tem conquistado prémios ao longo dos anos.

Para além do vinho é de destacar o leitão à bairrada, prato originário de Covões, freguesia do concelho de Cantanhede. São também típicos, no interior, pratos como cabidela de leitão, sarrabulho e caldo verde gandarez e, junto ao litoral, as caldeiradas e a sardinha na telha. No campo da doçaria, o Folar da Páscoa, as papas de abóbora e o bolo de Ançã são os mais típicos.

Se for a Cantanhede à procura de artesanato, ainda encontrará vários exemplos representativos da riqueza cultural desta região, tais como latoaria, funilaria, cantaria, tanoaria, cestaria, abanos de penas, miniaturas dos palheiros da Praia da Tocha, cerâmica pintada à mão e tamancos.