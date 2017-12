A líder do Cidadãos, Inés Arrimadas, que venceu hoje as eleições na Catalunha, prometeu lutar contra a “lei eleitoral injusta”, enquanto o presidente do seu partido defendeu que ela “deveria ser a presidente” da Catalunha.

Na sua intervenção perante os apoiantes, Arrimadas condenou o que disse ser a “lei eleitoral injusta”, que “dá mais lugares a quem tem menos votos” na rua, prometendo lutar contra esta lei. Questionada se se vê como presidente do governo catalão, Inés Arrimadas, respondeu que, se a lei eleitoral fosse diferente, encararia essa hipótese de forma realista.

Ao conquistar 37 lugares no parlamento catalão, o Cidadãos tornou-se o primeiro partido constitucionalista (contra a independência da Catalunha) a vencer eleições autonómicas na Catalunha. Também o presidente do Cidadãos (direita liberal), Albert Rivera, defendeu que a cabeça de lista a estas eleições “deveria ser a presidente da Catalunha”, porque foi quem mais votos e lugares conquistou.

“A vitória de hoje não é do Cidadãos. É da Catalunha, de Espanha e da Europa”, declarou.

O líder do Cidadãos lamentou ainda que não seja possível juntar-se com os outros partidos constitucionalistas. “Nós não podemos fazer mais, ganhámos em votos e lugares”, afirmou.

Os partidos independentistas conseguiram renovar a maioria absoluta no parlamento, com a formação encabeçada pelo ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, a ficar em segundo lugar (34 lugares). Num discurso feito a partir de Bruxelas, Carles Puigdemont assumiu a vitória do bloco independentista, apesar de o seu partido, o Junts per Catalunya, ter ficado em segundo lugar. “Que tomem nota, o Estado espanhol foi derrotado”. O chefe do governo espanhol Mariano “Rajoy e sua aliança perderam e receberam uma bofetada dos catalãos”, afirmou.

A Esquerda Republicana Catalã, de Oriol Junqueras, anterior vice-presidente da Generalitat, tem 32 assentos, seguindo-se os socialistas catalães com 17 eleitos, o CatComú – Podem, com oito eleitos.

A número dois da Esquerda Republicana Catalã (ERC), Marta Rovira, afirmou que os catalães votaram "república" e "contra o 155", apesar do seu partido, com 32 deputados eleitos e 21,40% não ter ganho a eleição tal como esperava.

Rovira, que falava na sede eleitoral da ERC, reconheceu a vitória "em lugares e votos" do Cidadãos e que o seu partido não conseguiu ser a formação independentista mais votada, uma vez que o Junts per Catalunya, do ex-presidente da Generalitat, elegeu mais dois deputados, ainda que as duas formações tenham alcançado percentagens muito semelhantes.

"Os resultados dizem-nos que existe uma soma independentista e republicana, e que voltámos a ganhar as eleições apesar da ofensiva policial, judicial e da imprensa e ainda apesar de meio governo estar na prisão e a outra metade no exílio", salientou.

Xavier Domènech, o cabeça de lista do Catalunya en Comú-Podem - a formação política, que representa o Podemos (esquerda) na Catalunha - admitiu que os oito deputados regionais obtidos nas eleições catalãs não “foi o resultado esperado” e prometeu ser oposição.