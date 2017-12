"Os independentistas continuam a perder apoios, embora menos do que gostaríamos”, diz o líder do governo de Madrid.

A cabeça de lista do Cidadãos, Inés Arrimadas, admitiu que não poderá ser chefe do governo regional, considerando a “lei injusta” que “dá mais lugares a quem tem menos votos” na rua.

O líder do governo espanhol falou ao início desta tarde em Madrid, reagindo às eleições regionais desta quinta-feira na Catalunha. Inés Arrimadas, do Cidadãos (unionista) teve mais votos, mas os partidos independentistas têm a maioria absoluta no parlamento. Rajoy sublinha que "estas eleições se realizaram como deve ser, dentro da lei, uma vez restaurado o princípio da legalidade e com todas as garantias eleitorais", mas admite que os independentistas têm mais apoio que aquele que Madrid gostaria.

O resultado, contudo, mostra que "ninguém pode falar em nome da Catalunha se não contempla toda a Catalunha. A Catalunha não é monolítica, é plural", afirma. "É evidente que a fratura que o radicalismo gerou na sociedade catalã é grande" e a "necessária reconciliação deve vir pela mão da lei e pelo respeito", defende.

"Seja qual for a solução, o governo resultante estará, como todos os governos que há em Espanha e na Europa, submetidos ao império da lei", afirma Rajoy.

"O futuro governo da Catalunha estará, como todos, submetido ao império da lei. O contrário alimenta a incerteza e poria em risco o bem-estar dos catalães", pode ler-se na página do Twitter de Rajoy.

Até porque, diz, "sem esse respeito não será possível gerar segurança e não haverá o regresso das empresas e investimentos”.

"O problema é que todos estamos submetidos ao império da lei. Se todos fazem o que querem, se os governos aprovam legalidades paralelas, não estamos num país moderno", diz também Rajoy em resposta aos jornalistas. "É esse o problema: os governantes têm de cumprir as leis. O governo da Catalunha não pode ser o único que não tem de cumprir as leis", diz, numa referência à declaração unilateral de independência de Puigdemont, que espoletou estas eleições e que foi considerada inconstitucional.

Apesar disso, o bloco independentista revalidou na quinta-feira a maioria absoluta nas eleições catalãs, convocadas após a dissolução do governo presidido por Puigdemont e da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola.

Este artigo permite a suspensão das autonomias regionais e foi ativado depois do governo catalão ter declarado unilateralmente a independência da região.

Para chefiar de novo o governo catalão, Puigdemont, que se refugiou em Bruxelas, teria de voltar a Espanha e negociar com Rajoy. Todavia, o presidente deposto da região autonómica no norte da Península Ibérica tem um mandato de detenção em Espanha. Puigdemont propôs encontrar-se com Rajoy num qualquer país europeu que não Espanha, mas o líder do governo de Madrid não parece interessado na oferta.

Em reposta à proposta de diálogo emitida por Puigdemont, Rajoy disse que apenas está disposto a conversar com quem venceu as eleições na Catalunha “que é a senhora [Inés] Arrimadas”, a cabeça de lista do partido anti-independência Cidadãos que garantiu mais deputados no parlamento catalão.

O chefe do Executivo de Madrid acrescentou ainda que terá de falar "com a pessoa que exerça a presidência da Generalitat”, que “terá de tomar posse, ser eleito e estar em condições de falar” consigo.

Rajoy também advertiu que a situação processual de Carles Puigdemont e dos restantes dirigentes independentistas catalães indiciados em processos judiciais, alguns deles detidos, não depende “em absoluto” do resultado das eleições autonómicas de quinta-feira, mas das decisões dos juízes.

“São os políticos que se devem submeter à justiça como qualquer cidadão, e não a justiça que deve submeter-se a qualquer estratégia política”, disse Rajoy durante uma conferência de imprensa no palácio de la Moncloa, a sua residência oficial.

O líder do Partido Popular (PP), que obteve o seu pior resultado de sempre no escrutínio de quinta-feira na Catalunha, defendeu a aplicação “inteligente” e “razoável” do artigo 155 da Constituição, pelo qual foram convocadas estas eleições, e assinalou que não o ativou “para ter mais ou menos um voto”.

Rajoy acrescentou que a retirada deste instrumento constitucional será efetuada na data estipulada pelo Senado, quando existir um governo na Catalunha.

Sobre os maus resultados do PP nestas eleições, Rajoy isola o caso, sublinhando que os resultados são regionais, embora reconheça que que são foi um bom resultado para o partido que lidera. "Não estamos contentes com o PP", mas, diz, o resultado "não foi muito menos do que esperávamos", salutando depois o trabalho de García Albiol.

Afasta, contudo, eventuais efeitos da aplicação do artigo 155, até porque, "quem ganhou as eleições [o Cidadãos] apoiou o 155. Foi uma concentração de votos numa formação que já liderava a oposição na Catalunha", diz