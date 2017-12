Todos os centros de saúde de Coimbra – Eiras, Fernão de Magalhães, São Martinho do Bispo, Santa Clara, Celas e Norton de Matos – “vão estar a funcionar no próximo domingo”, entre as 09:00 e as 15:00, anunciou a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

No sábado, a Unidade de Saúde Familiar Cruz de Celas assegurará o atendimento a todos os utentes entre as 09:00 e as 13:00, enquanto no dia 01 de janeiro, feriado, “os centros de saúde estarão encerrados, exceto se houver necessidade de ativar o Plano de Contingência da Gripe”, refere a ARSC, numa nota enviada à agência Lusa.

Na região Centro, “a generalidade dos centros de saúde vão estar a funcionar de acordo com horários que já são praticados aos fins de semana e dias feriado”, que podem ser consultados aqui ou através da Linha SNS 24 (808 24 24 24).

“A reorganização do funcionamento dos centros de saúde nesta época festiva", tal como aconteceu no Natal, "enquadra-se no âmbito das medidas preconizadas no Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Inverno”, em consonância com “os procedimentos adotados internamente pelas administrações dos hospitais no controle da situação resultante de um eventual aumento da procura dos serviços de urgência nesta altura”, explica a ARSC.