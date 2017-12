“Vejo esse como um aumento natural em início de ano, fruto da própria inflação e da revisão do clausulado dos contratos”, afirmou à Lusa o também autarca de Vila Nova de Gaia para quem “a A1 não vai sofrer nenhum impacto negativo” com este novo tarifário de portagem.

Para Vítor Rodrigues, mais que discutir um aumento que considera “ajustado, tendo em conta o valor da inflação”, importa sim o “desanuviamento das portagens na primeira cintura da Área Metropolitana e a gestão da CREP [Circular Regional Exterior do Porto] com a VCI [Via de Cintura Interna]”.

Na passada semana, o Conselho Metropolitano do Porto criou um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de suspensão das portagens na CREP, permitindo-se assim aliviar o tráfego na VCI.