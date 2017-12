Alice Duarte, da unidade hoteleira algarvia promotora da iniciativa, explicou à agência Lusa que se trata de uma “tradição” com “cerca de 10 anos”, que “conta com colaboração da Junta de Freguesia de Armação de Pêra” e, no ano passado, “juntou cerca de 70 pessoas” para tomarem banho com o fato de pai Natal.

“Normalmente há bastante afluência, mais de estrangeiros, tanto hóspedes aqui do hotel, como residentes [no Algarve]”, precisou a mesma fonte, acrescentando que a organização gostava que o “número de participantes fosse muito maior” este ano, porque as receitas angariadas com a venda dos fatos revertem para apoio a duas instituições que apoiam crianças carenciadas.

Os participantes podem, disse, “comprar os fatos de pai Natal no hotel” e depois juntar-se na praia de Armação de Pêra para tomarem o banho no dia de Natal, a partir das 11:00.

“Depende também do tempo, porque já houve anos em que esteve a chover e os participantes tomaram banho na piscina do hotel, mas o banho é mais uma coisa simbólica, porque o importante é a parte solidária da iniciativa”, considerou Alice Duarte.