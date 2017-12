O Estado, através da Parparticipadas, vai lançar em janeiro um concurso público para vender o banco Efisa, processo que pretende concluir até abril, foi hoje anunciado ao mercado.

"Na sequência dos pedidos de informação recebidos, a Parparticipadas informa os interessados que prevê lançar o procedimento de alienação do Banco Efisa, S.A. durante o mês de janeiro de 2018 com a publicação do anúncio respetivo", lê-se num comunicado da herdeira do BPN à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Mais se informa que a alienação deverá ser realizada por concurso público, limitado a entidades que preencham determinados requisitos e que venham a ser selecionadas de acordo com os critérios definidos no respetivo programa de concurso", acrescenta.

A expectativa da Parparticipadas é que o procedimento possa ser concluído, com a adjudicação da proposta vencedora, "num prazo de três a quatro meses".

Este anúncio ocorre depois de a venda do Banco Efisa à empresa Pivot, acordada no final de 2015, ter sido cancelada em abril após ter terminado o prazo para a concretização da operação.