Um comboio descarrilou e caiu para uma autoestrada, no estado de Washington. Autoridades dizem que há pelo menos 6 mortos.

Pelo menos 6 pessoas morreram esta segunda-feira quando um comboio da Amtrak, a empresa estatal federal de transporte ferroviário de passageiros dos Estados Unidos, que circulava durante a "hora de ponta" descarrilou a cerca de 64 quilómetros de Seattle, leste dos Estados Unidos, caindo sobre carros que circulavam numa via adjacente à linha férrea.

Um responsável norte-americano citado pela agência noticiosa norte-americana Associated Press afirma que pelo menos seis pessoas morreram com o descarrilamento do comboio. A mesma fonte, que não estava autorizada a avançar pormenores sobre este acidente e falou à Associated Press sob a condição de anonimato, admitiu que o número de mortos poderá aumentar.

Nos momentos iniciais após o acidente, o porta-voz do gabinete do xerife local, Ed Troyer, disse aos jornalistas, no local do acidente, que existiam “vários” mortos, mas não avançou com qualquer número oficial. Troyer afirmou ainda que nenhum dos passageiro ou motoristas dos carros sobre os quais caíram as composições do comboio morreu, embora alguns tenham ficado feridos, sublinhou sem, mais uma vez, avançar com qualquer número.

O responsável, que foi informado sobre a investigação do acidente em curso, disse que informações preliminares indicam que o descarrilamento poderá ter sido provocado por algo que atingiu o comboio da operadora de transportes ferroviários Amtrak.

De acordo com a Amtrak, esta era a viagem inaugural de um comboio de alta velocidade nesta linha férrea entre as cidades de Tacoma e Olympia. O comboio descarrilou cerca da 7h30 locais (cerca das 15h30 de Lisboa). Todas as faixas de rodagem a sul da Joint Base Lewis-McChord, junto ao local do acidente, foram cortadas, segundo as mesmas fontes.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Transportes do Estado de Washington (WSDOT), numa nota divulgada online. Já a Amtrak confirmou que um dos seus comboios esteve envolvido no acidente, mas rejeitou fornecer quaisquer outras informações.

Segundo a BBC, o comboio fazia o trajeto Portland - Seattle, circulava a cerca de 130 km/hora e levavacerca de 70 pessoas a bordo.

Os oficiais já criaram um centro para os sobreviventes se reunirem com a sua família, na Câmara Municipal de DuPont, a sul do acidente. A operadora ferroviária também já criou uma linha telefónica para as pessoas obterem informações sobre familiares e amigos que viajavam no comboio.

A agência federal de segurança de transportes dos Estados Unidos (NTSB, na sigla em inglês) informou que já abriu um inquérito para apurar as causas do acidente.

O presidente norte-americano, Donald Trump, já reagiu, no twitter, ao descarrilamento:

Em julho, um comboio Amtrak já tinha descarrilado em Tacoma, causando ferimentos. Mais tarde, os funcionários confessaram que o acidente tinha sido causado por erro humano, uma vez que o motorista se aproximou de uma ponte ultrapassando o limite de velocidade. Em 2015, oito pessoas ficaram mortas e mais de 200 feridas quando um comboio Amtrak descarrilou perto de Filadélfia. As autoridades acusaram o motorista de também ultrapassar o limite de velocidade.