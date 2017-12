A Comissão da Verdade, liderada por Delcy Rodríguez, recomendou no sábado à justiça medidas substitutivas à prisão (trabalho comunitário, entre outros) para “mais de 80 pessoas” presas por atos relacionados com os protestos antigovernamentais de 2014 e 2017, que deixaram mais de 150 mortos entre apoiantes do Governo e, em maior número, de opositores.

“Penso que é um passo importante. Neste momento, o que devo dizer é que se for um primeiro passo num processo de reconciliação nacional e normalização da vida democrática da Venezuela, evidentemente é um passo que deve ser saudado”, declarou à agência Lusa Francisco Assis, que é presidente da delegação para as relações com o Mercosul do Parlamento Europeu.

O Ministério Público, através do seu responsável, Tarek Saab, informou que se concretizaram medidas para 69 cidadãos.

Segundo a organização não-governamental Fórum Penal, na primeira hora de hoje haviam saído da prisão 36 “presos políticos”.

“Quero salientar, em particular, naturalmente, o facto de haver três luso-venezuelanos. Nós estivemos a acompanhar esse caso e sei que o Governo português também acompanhou este caso atentamente, nomeadamente o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro”, referiu o parlamentar.

“Então, é com satisfação e, ao mesmo tempo, com expetativa de que as coisas não fiquem por aqui e que seja o sinal que algo está a mudar e que de facto vai se apostar no diálogo, que já está a decorrer neste momento, entre o poder e as forças da oposição”, sublinhou o eurodeputado.

Francisco Assis espera ainda que “no próximo ano possa haver eleições presidenciais num quadro de participação livre e democrática para que o povo possa decidir o que pretende para a Venezuela”.

A libertação dos reconhecidos pela oposição como “presos políticos” é um dos pedidos dos opositores nas conversações que mantêm na República Dominicana com o Governo, que tem como objetivo buscar uma saída para a crise que se vive há meses na Venezuela

Nestas negociações entre o Governo e a oposição, que contam com a presença do ex-Presidente espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, a oposição pede também a abertura de um canal humanitário para a entrada de alimentos e medicamentos no país, mudanças no Conselho Eleitoral e a restituição dos poderes do Parlamento (que os perdeu após a eleição da ANC).

O Governo exige o reconhecimento da ANC, órgão composto apenas por “chavistas” e não reconhecido pelos opositores e por vários países.

Está previsto que as negociações continuem a 11 e 12 de janeiro, em Santo Domingo, na República Dominicana.