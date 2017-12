O gabinete de emergência consular recebeu entre o dia de Natal e hoje 80 situações de emergência e de necessidade de portugueses no estrangeiro, disse à agência Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

José Luís Carneiro adiantou que entre as 80 situações reportadas ao gabinete de emergência consular estão perdas de documentos.

O gabinete de emergência consular recebeu “80 contactos para reportar situações que as pessoas consideram de emergência, mas não significa que se trata sempre de situações de emergências”, disse o governante.

O secretário de Estado afirmou que o gabinete de emergência consular funciona 24 horas por dias e está “totalmente disponível” para prestar apoio aos portugueses no estrangeiro, estando o seu contacto disponível no portal no portal das comunidades portuguesa.

“Permite em circunstância de dificuldade poder prestar, de forma mais ágil, apoio aos portugueses”, sustentou.

O gabinete de emergência consular visa a prestação de apoio consular, em situações de emergência, aos cidadãos nacionais que se encontrem no estrangeiro e funciona com um sistema de atendimento permanente.

O secretário de Estado avançou ainda à Lusa que este gabinete está a acompanhar uma família portuguesa de quatro pessoas que na noite de sábado teve um acidente rodoviário no interior da Escócia.

Segundo José Luís Carneiro, o casal português com dois filhos está a passar férias na Escócia e estão os quatro hospitalizados, um dos quais a inspirar cuidados, mas fora de perigo de vida.