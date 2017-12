A GNR deteve durante a noite de sexta-feira e o início da manhã de hoje 57 pessoas, a maioria por condução sob efeito do álcool, tendo detetado mais de mil infrações rodoviárias, segundo um comunicado hoje divulgado.

Entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje a GNR deteve 43 pessoas por condução sob efeito do álcool, cinco por condução sem carta, uma por tráfico de estupefacientes e outra por posse de arma proibida, entre outras.

Nas operações a nível nacional de fiscalização das estradas e de combate à criminalidade violenta, a GNR apreendeu 128 doses de haxixe, sete doses de heroína, uma arma de fogo e uma centena de munições.

Quanto ao trânsito foram detetadas 1.111 infrações, sendo 577 por excesso de velocidade, 53 por condução com taxa de alcoolemia superior ao permitido, 44 por uso de telemóvel 40 por falta de inspeção, 36 relacionadas com tacógrafos, 30 por falta de cinto de segurança ou de cadeirinhas para criança e 21 por falta de seguro.

Dos 98 acidentes registados resultarm um morto e 41 feridos leves.