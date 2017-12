Setenta pessoas foram detidas pela GNR nas últimas 12 horas durante operações de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, anunciou hoje esta força de segurança.

Este conjunto de operações decorreu entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje e dele resultou a detenção de 70 pessoas flagrante delito, refere a GNR em comunicado.

Destas, 57 foram detidas por condução sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal e duas por tráfico e consumo de estupefacientes. Foram ainda apreendidas 118 doses de haxixe.

Ao nível das fiscalizações no trânsito, foram detetadas 689 infrações, das quais se destacam 281 por excesso de velocidade, 169 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 48 por falta de inspeção periódica obrigatória e 25 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Nestas operações, a GNR detetou ainda 25 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 19 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e oito por infrações relacionadas com tacógrafos.

No âmbito da sinistralidade, a GNR registou 86 acidentes, dos quais resultaram um ferido grave e 31 feridos leves.