Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Se não puder visitar a região na altura da “Feira da Castanha e do Mel” (1 de novembro), nada tema. Qualquer outra estação do ano é uma boa desculpa para saborear manjares como o queijo de cabra ou ovelha, a broa de milho barrada com o mel de urze DOP, a sopa de castanhas, o cabrito assado, a chanfana, o bucho recheado e a tibornada. Para terminar, o delicioso arroz doce e uma boa noite de sono numa das casas de turismo rural que lhe sugerimos.

Quando for altura de voltar para casa, poderá levar consigo o bolo doce de Góis ou adquirir amostras do trabalho artesanal local: miniaturas de alfaias agrícolas, objetos em estanho, miniaturas de xisto ou de cortiços com potes de mel no interior, ou ainda trabalhos contemporâneos em lã, bordados e rendas, assim como mantas de retalhos.

Dado que muitos dos artesão não têm presença virtual, o melhor é mesmo ir e descobrir todos estes exemplos da cultura local presencialmente. Até lá, fique com esta pequena amostra do artesanato de Góis, produtos que dificilmente encontrará noutro lugar:

