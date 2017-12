Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Em Gouveia, a gastronomia, a história, a cultura e a natureza combinam-se para lhe oferecer dias repletos de experiências serranas.

No que toca ao alojamento em turismo rural, escolhas não lhe faltam:

Casa Grande Largo

Dr. Luis Mendes Caldeira 1, 6290-241 Paços da Serra

T. 238496341 | 934297935

Site: www.casagrande.com.pt

E-mail: info@casagrande.com.pt

Casa da Capela

6290-261 Rio Torto

Telefone: 238486423

Site: https://www.facebook.com/casadacapela/

Refúgios - Casa d'Avó e Casa Chão do Ribieiro

Arcozelo da Serra - Gouveia - Serra da Estrela

T. 934190416| 936281153

Site: www.refugiospt.com

E-mail: refugiospt@gmail.com

Casas do Toural

Rua Direita 66, 6290-526 Gouveia

T. 963023893 | 927971221

Site: www.casasdotoural.pt

E-mail: casasdotoural1@gmail.com

Casa da Francela

Largo das Amoreiras, 6290-111 Mangualde da Serra T: 238493620 | 914953178

Site: https://www.facebook.com/casafrancela/

E-mail: casadafrancela@sapo.pt

Quinta da Caramuja

Quinta do Conde, Caramuja – Apartado 33, 6290-909 Gouveia

T. 238491008 | 966549640

Site: www.caramuja.pt

E-mail: geral@caramuja.pt

Casa da Villa de Mello

Lugar da Ponte , 6290-121 Melo

T. 238748022 | 917344149 | 964096286

Site: www.casadavillademello.com

E-mail: gaspar@casadavillademello.com

Casas Serranas

Rua Eira das Bichas, 6290-012 Aldeias

T. 965044172

Site: www.casas-serranas.pt

E-mail: reservas@casas-serranas.pt | geral@casas-serranas.pt

Casa do Lagar

Rua Alberto Almeida Andrade Albuquerque n.º 226290-631 Vila Nova de Tazem

T. 238481315| 966785718

Site: www.casadolagardetazem.pt

E-mail: geral@casadolagardetazem.pt

Casa dos Limos Verdes

Rua Fonte dos Limos Verdes 13, 6290-081 Folgosinho

T. 910223971| 917847164

Site: www.casalimosverdes.com

E-mail: geral@casalimosverdes.com

O Albertino - Casas de Folgosinho

6290 Folgosinho

T. 238745266/ 962674201

Site: www.oalbertino-folgosinho.com

E- mail: oalbertino@sapo.pt

Quinta da Estrela

Quinta das Fontainhas, 6290-621 Vila Franca da Serra

T. 926460298

Site: www.quintadaestrela.com

E-mail: quinta.da.estrela@hotmail.com

Quinta do Lagar da Moira

6290-622 Vila Franca da Serra

T. 271708601 | 967450961

Site: https://www.facebook.com/quintalagar.damoira/

E-mail: quintalagarmoira@gmail.com

Quinta do Pinheiro

Estrada de Melo, Freixo da Serra Km2

T. 914292319

Site: www.casadecampoquintadopinheiro.com

E-mail: info@casadecampoquintadopinheiro.com

Quinta Tapada do Pontão

Av. Da Junta de Freguesia 12, 6290-241 Paços da Serra

T. 238496305 | 967075202| 932377895

Site: https://www.facebook.com/Quinta-Tapada-do-Pont%C3%A3o-699604990080010/

E-mail: quintatapadadopontao@gmail.com

Em relação a produtos típicos, a variedade também é muita. Poderá escolher entre doces, compotas, licores, queijos, fruta, enchidos, vinhos e não só. Confira a lista com as sugestões do SAPO24 e faça a sua escolha:

Doces, compotas e licores

- Companhia das Abóboras

- Vale das Cardeiras

- Terra Nêspera

Queijos

- Quinta de S. Cosme

- Quinta da Madre de Água

Enchidos

- Salsicharia Princesa Serrana | Zona Industrial de Gouveia, 6290 Nespereira

Vinhos e Espumantes

- Adega Cooperativa de Vila Nova de Tazem

- Casa da Passarela

- Casa Américo

- Quinta da Espinhosa

- Quinta da Ponte Pedrinha

- Quinta das Maias

- Quinta dos Garnachos

- Quinta da Tapada do Barro

- Niepoort