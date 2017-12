Representantes do Governo do Presidente Nicolás Maduro e da oposição voltam hoje à República Dominicana, para tentar avançar com um processo de diálogo que ajude a estabilizar a situação na Venezuela.

A reunião tem lugar depois de um encontro realizado a 01 e 02 de setembro, também na República Dominicana, no qual participaram os ministros dos Negócios Estrangeiros do México e Chile, Bolívia, Nicarágua e São Vicente e Granadinas. O Governo venezuelano espera chegar a um acordo que permita acabar com a alegada “guerra económica no país” e leve à suspensão das sanções que os Estados Unidos e a Europa aplicaram contra altos funcionários de Caracas, enquanto a oposição vai insistir em conseguir garantias para a apresentação de candidatos às próximas eleições presidenciais, previstas para 2018. O regime espera ainda debater a soberania venezuelana e a alegada ingerência estrangeira em assuntos políticos e económicos venezuelanos. Em cima da mesa vai estar também a criação de uma comissão de justiça e verdade sobre a violência no país. Esta comissão seria convocada pela Assembleia Constituinte, que a oposição considera ilegal. O Governo pretende ainda que a Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição detém a maioria), aceite várias sentenças do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto que a oposição insiste que a assembleia foi legitimamente eleita e deve ser reconhecida como tal pelo regime. A oposição espera chegar a um acordo que permita libertar os presos políticos venezuelanos e que o Governo aceda à abertura de um canal humanitário para a entrada de alimentos e medicamentos no país.