A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) fez hoje um balanço do ano de 2017, do período já conhecido, e em específico do que se passou nos meses mais fortes, de julho, agosto e setembro.

Segundo o AHP Tourism Monitor, nesses três meses, melhorou a taxa de ocupação face a 2016, fixando-se em 86% (mais 0,9 pontos percentuais), enquanto o preço por quarto foi de 107 euros (mais 11% do que nos mesmos três meses do ano anterior), com uma rentabilidade (receita por quarto disponível) de 93 euros (mais 12% face a 2016).

Contudo, a estada media (número de dias que o hóspede permanece no hotel) diminuiu ligeiramente, 1% para 2,04 dias.

De todas as regiões do país, apenas em Lisboa a estada média melhorou, ao passar de 1,48 dias para 1,51 dias.

A AHP divulgou ainda os dados do inquérito feito a associados, para avaliar o desempenho dos seus empreendimentos até setembro, concluindo que 74% dos inquiridos considera que a taxa de ocupação foi melhor do que estava à espera e também o preço médio por quarto vendido foi melhor para 82% dos inquiridos.

Já quanto à estada média, 47% considerou que foi idêntica ao verificado em 2016, acima dos 45% que disseram que foi melhor. A maior parte dos turistas fica entre uma e três noites.