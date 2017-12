O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que é "inspirador e muito reconfortante" assistir à solidariedade dos portugueses nos territórios afetados pelos incêndios.

"É inspirador e muito reconfortante", sublinhou António Costa, em declarações aos jornalistas, depois de visitar uma casa que já está a ser reconstruída em Santa Comba Dão, distrito de Viseu, com a ajuda de voluntários.

O primeiro-ministro realçou a forma como o país "se mobilizou muito em todos estes concelhos", mostrando que Portugal "tem sido capaz de responder".

António Costa vincou que há proprietários que contam ter as casas já reconstruídas em fevereiro, o que é um "sinal de que o país tem capacidade e forças para renascer depois das tragédias e isso é o mais reconfortante para todos".

No final de uma visita, durante o fim de semana, aos territórios afetados pelos incêndios de 17 de junho e 15 de outubro, o líder do executivo destacou a importância de "responder àquilo que são as necessidades das vítimas", ao mesmo tempo que se tem de "preparar o futuro".

"É a mensagem fundamental do trabalho que estamos a fazer e que quisemos assinalar neste fim de semana: Há que prosseguir, há que continuar", disse.