O Orçamento foi aprovado por maioria em sessão de Assembleia Municipal com nove abstenções do PS, 11 votos a favor do PSD e outro dos socialistas.

Vasco Cordeiro disse que, "contas feitas, Mação teve prejuízos diretos causados pelos dois grandes incêndios de 2017 na ordem dos 70 milhões de euros" e que o município está "a trabalhar na base, no deixar sementes para a reconstrução do concelho".

"Vamos continuar a investir nas famílias, na vertente social e nos apoios fiscais à fixação de pessoas e de empresas, sendo que vamos necessitar de décadas para recuperar dos prejuízos causados pelos incêndios de 2017", disse o autarca daquele município do distrito de Santarém, que dedica dois milhões do seu orçamento para medidas de estabilização pós-incêndios e para a reabilitação das infraestruturas municipais afetadas pelas chamas.

Ao referir-se ao orçamento para 2018 aprovado pela Assembleia Municipal da Câmara de Mação a 20 de dezembro passado, Vasco Estrela (PSD) adiantou que o valor de cerca de 12,5 milhões de euros, mais 6,3% do que o de 2017, aprovando um IMI de 0.275%, valor abaixo do mínimo nacional (0.30%), assenta sobretudo nas áreas da Inovação e Ação Social, Educação e Cultura, Empreendedorismo, Floresta e o Sistema Agroflorestal, Recursos Naturais, Reabilitação e Manutenção de Infraestruturas e do Património.

O documento propõe melhorar os apoios sociais, em especial dos mais carenciados, criar condições para a melhoria da atividade económica, valorizar os recursos endógenos, aprofundar e valorizar o conhecimento, a educação e a cultura, e promover o civismo, em particular junto dos mais jovens.

Quanto a investimentos, o presidente da Câmara Municipal destacou a construção do Centro de Atividades Ocupacionais, a reabilitação do antigo quartel dos bombeiros, a instalação do Núcleo Museológico de Ortiga, a requalificação do Cineteatro de Mação, a construção do Espaço do Cidadão em Cardigos e a requalificação das margens do rio Tejo, entre outros.

Por unanimidade, a Assembleia Municipal de Mação aprovou ainda a taxa de 0,275% para o IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) a aplicar a prédios urbanos em 2018, mantendo-se o concelho de Mação com esta taxa abaixo do limite nacional estabelecido (0,3%).

Segundo a autarquia, "esta minoração" é possível "com base na lei que o permite fazer" (artigo n.º 112 n.º 6 do CIMI), mediante aprovação da Assembleia Municipal, em "áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação".

Assim, passa a existir uma dedução fixa de 20 euros para agregados familiares com um dependente, 40 euros para dois dependentes e 70 euros para três ou mais dependentes.

A Assembleia Municipal aprovou também por unanimidade um conjunto de apoios fiscais em que a autarquia vai prescindir de valores na ordem dos 100 mil euros, "num esforço financeiro que visa refletir um sinal de apoio social e competitividade fiscal", segundo disse Vasco Estrela.

Foi ainda aprovada a fixação em 4% da participação variável no IRS a liquidar em 2018, relativamente aos rendimentos dos munícipes do ano de 2017.

A isenção da taxa de derrama continua a ser válida apenas para pessoas coletivas com sede fiscal no Concelho de Mação. Para as empresas que não têm sede social no concelho foi novamente aprovado o lançamento de taxa de derrama de 1,5 % sobre o lucro tributável.