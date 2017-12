O Japão anunciou hoje o congelamento de bens de 19 empresas para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte para travar o desenvolvimento do programa de armas nucleares e de mísseis.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que as empresas visadas pelas novas sanções lidam com financiamento, carvão e minerais, transportes, e até envio de trabalhadores norte-coreanos para o exterior.

As empresas já tinham sido sancionadas pelos Estados Unidos.

Um responsável do Ministério disse que esta iniciativa unilateral mostra o compromisso do Japão em relação às sanções, antes da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, durante o dia, para discutir a situação da Coreia do Norte.