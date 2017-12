Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Com cinco Aldeias do Xisto no concelho da Lousã, esta poderá ser a escolha mais óbvia para a sua estadia. Localizadas em pleno coração da Serra da Lousã, estas aldeias têm condições únicas para o contacto com a natureza: percursos pedestres não faltam, assim como a oportunidade de tomar contacto com uma variada flora e, com alguma sorte, com alguma da fauna ali existente, como os milhafres, os javalis, os veados e corços.

Para além da oferta de alojamento em Aldeias do Xisto, deixamos-lhe também sugestões de unidades de turismo rural:

Casa da Eira da Lousã

Largo Dr. Pires de Carvalho, nº 1 3200-010 Casal de Ermio

T. 239 991 860

Site: www.casadaeira.pt

E-mail: info@casadaeira.pt

Cerdeira Village

Lugar da Cerdeira 3200-509 Cerdeira

T. 911 789 605

Site: https://www.cerdeiravillage.com

E-mail: reservas@cerdeiravillage.com

Casa do Vale do Linteiro

Terra da Gaga - Serpins 3200-350 Serpins

T. 239 404 377

Site: http://www.valelinteiro.net/home

E-mail: valelinteiro@portugalmail.pt

Quintal de Além do Ribeiro

Ceira do Vales 3200-074 Lousã

T. 239 996 480

Site: http://www.alemdoribeiro.com/

E-mail: quintal.tr.lousa@sapo.pt

Vila Delfina

Av. Dr. José Perdigão Casal de Ermio 3200-010 Casal de Ermio

T. 967 015 040

Site: http://www.viladelfina.pt/home.htm

E-mail: info@viladelfina.com

Casa Cimeira

Aldeia do Xisto do Candal 3200-067 Lousã

T. 917 947 766

Site: http://casacimeira.com/wp/

E-mail: carlosalmeida.com@gmail.com | casacimeira@gmail.com

Talasnal Montanha de Amor

Aldeia do Xisto do Talasnal 3200-120 Talasnal

Site: https://www.facebook.com/talasnalmontanhasdeamor/

E-mail: joaquimlourenco2010@gmail.com

Casa da Urze

Aldeia do Xisto do Talasnal 3200-120 Talasnal

Site: http://www.casadaurze.eu/

E-mail: mjosesousa@sapo.pt

Casa das Bugalhas

1.ª Rua das Pontes Candal 3200-067 Lousã

T. 912 622 310

Site: http://www.casadasbugalhas.com/

E-mail: casadasbugalhas@gmail.com

Casa Linda

Via Ribeira do Conde 3200-341 Ribeira do Conde

T. 914 839 636

Site: http://www.casalindaportugal.com/

E-mail: lindahoyer51@gmail.com

Casinha do Conde

Rua Casal Novo 3200-001 Casal Novo

T. 917 082 394

Site: https://www.facebook.com/casinhadoconde/

E-mail: hello.daniela@gmail.com

Refúgio no Xisto

Entrada Nacional Candal 3200-067 Candal

T. 919 303 585

Site: http://refugionoxisto.blogs.sapo.pt/o-refugio-no-xisto-319

E-mail: carina_padilha@hotmail.com

As maravilhas da gastronomia da Lousã não se esgotam nos seus dois ex-libris, o Mel DOP Serra da Lousã e o Licor Beirão; a acompanhá-los estão pratos como a chanfana de cabra velha, o cabrito, o sarrabulho, as migas, a tibornada no lagar e a sardinha albardada. Quanto aos doces, a tigelada será a sua melhor escolha. Todas estas iguarias, sem esquecer o vinho e os enchidos, podem ser apreciadas nos restaurantes do concelho.

Licor Beirão

Quinta do Meiral

3200-095 Lousã

T. 239 991 114

Site: http://www.licorbeirao.com/

Vinhos da Quinta de Foz de Arouce

3200-030 Foz de Arouce Lousã

T. 268 339 910

Site: http://www.fozdearouce.com/

Chás e infusões da marca Planta do Xisto

António Carlos Andrade, Apartado 31, Cerdeira - Serra da Lousã

3200-901 Lousã

Site: http://plantadoxisto.weebly.com/