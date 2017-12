Macron já tiha dito há alguns dias que as operações militares contra o EI iriam prosseguir até “meados, fim de fevereiro” na Síria, contradizendo assim a Rússia, que tinha afirmado que este país está “totalmente libertado” do EI.

“Por isso não podemos dizer que não queremos falar com ele ou com os seus representantes”, insistiu.

Essa conversa que falta fazer com Assad, sublinhou, não impedirá de levar o dirigente sírio, acusado de muitos abusos, a “responder pelos seus crimes perante o seu povo e a justiça internacional”.

“No processo que a França quer ver surgir no início do próximo ano haverá representantes de Bashar, mas eu desejo também e, sobretudo, que haja representantes de todas as oposições, incluindo aqueles que saíram da Síria para sua segurança por causa de Bashar e do Daesh”, acrescentou Macron.

Desencadeado em 2011 com a repressão de manifestações pacíficas, o conflito na Síria fez mais de 340 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados.