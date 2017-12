No boletim clínico divulgado esta manhã pela Presidência, Eduardo Barroso, o cirurgião que operou Marcelo Rebelo de Sousa, prevê que o Chefe de Estado possa ter alta ainda antes da passagem de ano. O presidente "passou uma noite tranquila e acordou muito bem disposto com os parâmetros vitais completamente normais", diz o clínico.

“O Senhor Presidente da República foi operado ontem, dia 28 de dezembro, a uma hérnia umbilical estrangulada que implicou uma pequena ressecção intestinal do intestino delgado", informa Eduardo Barroso, cirurgião que esta quinta-feira operou o Chefe de Estado, em Lisboa, no boletim clínico publicado ao final da manhã de hoje, 29 de dezembro.

"A intervenção sob anestesia geral, demorou cerca de hora e meia e decorreu sem intercorrências", acrescenta o clínico, que diz que Marcelo "passou uma noite tranquila e acordou muito bem disposto com os parâmetros vitais completamente normais".

"O pós-operatório está a decorrer sem problemas", diz o cirurgião, que prevê que o presidente da República "possa ter alta antes da passagem de ano, mas tudo depende da evolução do pós-operatório".

Marcelo Rebelo de Sousa está internado num quarto do hospital Curry Cabral, na capital, estando já a receber visitas, como aconteceu, já hoje, com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Novo boletim clínico sobre o estado de saúde do chefe do Estado está previsto para sábado.

Na quinta-feira, o cirurgião Eduardo Barroso já dissera que "o normal" neste tipo de operação é o doente estar dois dias internado.

A notícia do internamento do Presidente da República foi avançada pelo Palácio de Belém ao fim da manhã de quinta-feira.

A intervenção cirúrgica estava prevista para o início de janeiro, mas foi antecipada depois de o médico da Presidência, Daniel Matos, ter diagnosticado uma hérnia estrangulada, o que obrigou a uma operação de urgência.

Agenda cancelada nos próximos dias

Marcelo Rebelo de Sousa cancelou os compromissos que tinha em agenda nestes dias, nomeadamente uma ronda de audiências com representantes dos juízes e dos magistrados do Ministério Público para discutir o pacto de justiça e os estatutos destas duas classes e uma cerimónia de entrega de insígnias a Carlos Ramos, que salvou várias pessoas no acidente ferroviário de Alcafache, em 1985.

Em 01 de janeiro, é tradicional o Presidente dirigir ao país uma mensagem de Ano Novo, que este ano deveria ser feita a partir de Vouzela, um dos concelhos afetados pelos incêndios de outubro, região que ia visitar nesses dias.

Em 31 de dezembro, o Presidente tinha planeado visitar os concelhos de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e no dia 01 de janeiro de 2018 iria a Arganil, também no distrito de Coimbra, Santa Comba Dão e Vouzela, ambos no distrito de Viseu, de onde iria fazer, em direto, a mensagem de Ano Novo.

Marcelo Rebelo de Sousa passou o dia de Natal em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra, concelhos afetados pelos incêndios de junho.

[Notícia atualizada às 12:12]