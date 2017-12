Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Quem visita o concelho não pode prescindir de provar a sopa do vidreiro ou a sopa do mar de São Pedro de Moel, uns carapaus abertos, petingas de caldeirada, salada de polvo, coelho com ervilhas, morcela de arroz ou uma das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa: o arroz de marisco.

Os Bolos de Pinhão são especialidades que se degustam com o Licor de Leite e a geleia de camarinha, produzida com camarinhas provenientes do Pinhal de Leiria, é outro ex-libris do concelho.

Na área dos saberes populares, o destaque vai para a arte de produzir e trabalhar o vidro (junto aos serviços educativos do Museu do Vidro existe uma oficina de produção e decoração de vidro), o empalhamento e o fabrico de miniaturas (normalmente de barcos de pesca).