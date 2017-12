Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

A gastronomia típica da região da Gândara, à base de produtos locais da região, garante a oferta de pratos característicos como a batata a murro, a caldeiradas de peixe fresco e bacalhau, as macarronadas de peixe, o pitáu de raia, a sardinha na telha, o sarrabulho, as favas, os torresmos, os grelos de nabo, o arroz doce e as filhós de abóbora.

Entre o artesanato mais antigo e característico desta zona destaca-se os abanicos de penas, tapetes (tecelagem manual), trabalhos em madeira (carros de bois; pipas), esteiras, latoaria, cestaria de vime, mas mais fácil de encontrar nos dias de hoje são as miniaturas de barcos, miniaturas de redes e as miniaturas de casas gandaresas.

Ao longo do ano é possível visitar diversos eventos gastronómicos, a destacar:

- Mostra Gastronómica da Região da Gândara (3º fim-de-semana de setembro)

- Feira dos Grelos (maio)

- Capítulo da Confraria Nabos e Companhia (dezembro)

No que toca a casas de turismo rural, aqui ficam as sugestões do SAPO24:

Casa da Lagoa

Rua das Palmeira, 74

3070 - 153 Lagoa de Mira

T. 914 178 013

Site: http://www.casadalagoa.pt/

E-mail: info@casadalagoa.pt

Casa do Colmeal

Rua Principal, 120

3070 - 101 Colmeal

T. 965 063 570

Site: http://www.casadocolmeal.pt/

E-mail: teresa_leaocosta@sapo.pt | reservas@casadocolmeal.pt

Herdade do Lago Real

Rua das Palmeiras

3070 - 153 Lagoa de Mira

T. 231 488 269 | 969 655 681

Site: http://www.lagoareal.pt/

E-mail: geral@lagoreal.pt