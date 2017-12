Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Por Mortágua passaram as tropas napoleónicas, durante a 3.ª invasão francesa e, ligada à celebre Batalha do Buçaco, está um prato tradicional de Mortágua - a Lampantana. Confecionado com carne de ovelha e vinho e servido em caçoila de barro - peça do artesanato local - , e cujos “segredos” de tempero e textura foram sendo transmitidos de geração em geração.

Com o objetivo de divulgar, promover e preservar este prato da gastronomia tradicional do concelho, o município realiza anualmente o evento "Fim de Semana da Lampantana", que decorre no último fim de semana de outubro.

A este prato acrescenta-se o arroz doce, o Bolo de Cornos, o Pastel Juiz de Fora e a famosa qualidade dos vinhos do Dão aqui produzidos.

Onde comprar estes produtos? Aqui segue uma lista:

Bolo de Cornos

- Mercado Municipal (Avenida Dr. José Assis e Santos 3450 - 123 Mortágua)

- Padaria Estrela de Mortágua (Rua Dr. João Lopes de Morais 3450 - 153 Mortágua)

Pastel Juiz de Fora

- Padaria Estrela de Mortágua (Rua Dr. João Lopes de Morais 3450 - 153 Mortágua)

- Pastelaria Salinas (Av. Dr. José Assis e Santos 59 - R/C, 3450-123 Mortágua)

Vinhos do Dão

- Adega Boas Quintas (Rua Quinta da Gandarada 14, 3450 - 335 Mortágua)

- Garrafeira JR (Praça Município 7-A, 3450-190 Mortágua)

E caso se esteja a perguntar sobre o alojamento em Mortágua, aqui ficam algumas sugestões de unidades de turismo rural:

Casa da Ribeira

Rua Vale Da Vez, 4 3450-095 Marmeleira

Site: https://www.booking.com/hotel/pt/casa-da-ribeira-marmeleira1.pt-pt.html#availability

E-mail: paulorocha28@sapo.pt

Casa do Limão

Rua da Capela 3450-070 Vila Boa

T. 917 256 142

Site: https://www.facebook.com/casadolimao/

E-mail: casadolimao@hotmail.com

Quinta da Ovelha

Vale de Ovelha 3450-387 Trezoi

T. 06 - 55 38 27 23

Site: http://www.quintadaovelha.nl/

E-mail: info@www.quintadaovelha.nl

Quinta do Cântaro

Rua do Cimo do Povo 3450-034 Cortegaça

T. 914 916 270 | 913 736 415

Site: http://www.quintadocantaro.com/

E-mail: quinta.cantaro@hotmail.com

Vivenda Oliveirinha

Rua da Oliveirinha 7 3450-054 Azival

T. +31 765780005

Site: http://www.vivenda-oliveirinha.com/

E-mail: verhuur.vivenda@gmail.com

Casa de Santo António

Rua de Santo António 7 3450-116 Freixo

T. 964 016 797 -|916 404 108

Site: http://casadesantoantonio.com/index.php?ling=pt

E-mail: geral@casadesantoantonio.com