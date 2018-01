A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) anunciou hoje que vai avançar com a construção de um novo centro de saúde em Nisa (Portalegre), num investimento de cerca de 1,5 milhões de euros.

“O atual centro de saúde não reúne as condições necessárias para desenvolver as tarefas relacionadas com a assistência médica e as acessibilidades não são as melhores”, justificou hoje à agência Lusa o presidente do conselho de administração da ULSNA, João Moura Reis.

De acordo com o administrador, a obra, comparticipada em 85% por fundos comunitários, surge “dentro do espírito” de investimento que a ULSNA está a desenvolver no distrito de Portalegre.

O novo centro de saúde em Nisa vai dar resposta a cerca de sete mil utentes e o projeto já recebeu “luz verde” do Tribunal de Contas para poder avançar, num espaço cedido pelo município, nas imediações das instalações dos bombeiros voluntários da vila.

“Na próxima semana, vamos realizar reuniões com a empresa [construtora], pois a obra está adjudicada e tem um prazo de execução de 18 meses”, acrescentou.

O presidente do conselho de administração da ULSNA espera que as obras do novo centro de saúde arranquem “ainda neste primeiro semestre do ano”.

“O prazo de execução da obra é de 18 meses e eu espero que no final de 2019 o centro de saúde esteja pronto para ser utilizado”, disse.

João Moura Reis adiantou que a ULSNA pretende também avançar com o projeto de construção de um novo centro de saúde no Crato, esperando que a obra comece “em breve” para poder estar concluída “talvez em finais de 2019 ou no início de 2020”.

A ULSNA gere os hospitais de Portalegre e Elvas e os 16 centros de saúde existentes nos 15 concelhos que compõem o distrito de Portalegre.