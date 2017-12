Num ano marcado por grandes incêndios, Portugal esteve nas notícias pelas piores razões. Uma das formas de ajudar os concelhos mais afetados passa pelo estímulo à economia local. Por isso, o SAPO 24 apresenta-lhe várias sugestões sobre o que comer e onde dormir nos vários concelhos a que as chamas não deram tréguas neste verão, para que, pouco a pouco, se possam reerguer.

Em Oleiros o artesanato preserva alguns saberes tradicionais, como é o caso dos bancos de cortiça (os chamados “tropeços”), actualmente produzidos na Gaspalha, freguesia de Álvaro, da arte de trabalhar o cobre, na freguesia de Estreito e da arte de tecer o linho, ainda preservada nos teares do Estreito e do Orvalho. A cestaria é também uma arte com alguma expressividade em Oleiros e, mais recentemente, assiste-se à execução de pintura cerâmica decorativa.

Em Oleiros poderá adquirir tropeços e outros artigos em cortiça (Teresa Nunes, na freguesia de Álvaro | 938424369), cerâmica (Rosa Afonso | Rua Dr. Francisco Rebelo de Albuquerque, 2 6160 Oleiros | 936168600) e trabalhos de lã (Lynn & Scott | freguesia de Madeirã, Arte para Amanhã).

Os sabores de Oleiros incluem variados pratos típicos, como o cabrito estonado, os maranhos, as trutas grelhadas (da ribeira), o coelho panado e a sopa de castanha.

Quanto às sobremesas, pode deliciar-se com o bolo de mel, as papas de milho, as filhós e a tigelada. Em algumas freguesias é possível provar as tradicionais cavacas, como é o caso do Estreito e da Madeirã.

Para acompanhar, vinho. Existe na região uma casta única, que se estabelece ao longo das margens da ribeira e que dá origem ao vinho Callum, um vinho exclusivo de Oleiros.

Devido à abundância de medronheiro da região, existe uma larga tradição na produção de aguardente de medronho ou “medronheira”, como é popularmente designada, e que pode ser servida como digestivo.

Os produtos típicos de Oleiros são o mel (Naturmel), a aguardente, licor e compota de medronho (Silvapa) e o azeite (Casa Fernandes). Todos os produtos estão à venda no Posto de Turismo (Praça do Município 6160-409 Oleiros).

Unidades de turismo rural:

São Torcato Moradal

Caminho privativo fração Sul e Norte

S. Torcato Moradal, 6160 – 132 Estreito

T. 272 654 008 | 96 443 74 01

Site: https://www.storcatomoradal.com/index.php/pt/

E-mail: geral@s-torcatomoradal.com

Casa da Ladeira Ameixoeira

6160-101 Estreito

T. 932 545 722

Site: www.casadaladeira.com

E-mail: info@casadaladeira.com

Casa do Dão

6160 Dão, Oleiros

T. 932 952 972

Site: http://www.casadodao-turismo.com/

E-mail: casa.dao.turismo@gmail.com

Vale de Moses

Amieira, Oleiros 6160-052 Castelo Branco

T. 272 634 006

Site: http://valedemoses.com/

E-mail: andrew@valedemoses.com

Refúgio do Pinhal

Tojeira de Baixo, Oleiros

T. 924 330 620 | 962 327 870

Site: http://refugiosdopinhal.pt/

E-mail: reservas@refugiosdopinhal.pt

Casa dos Hospitalários

Rua do Castelo 6160-011 Álvaro

T. 93 712 24 16 | 96 2323 515

Site: http://www.chospitalarios.com

E-mail: hospitalarios@outlook.com