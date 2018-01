Dionísio Babo, deputado do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), a maior força da oposição em Timor-Leste, disse à Lusa que é “incompreensível e inaceitável” que o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, continue sem agendar reuniões plenárias.

Os trabalhos do Parlamento Nacional, interrompidos durante o Natal e Ano Novo, deveriam ter sido retomados esta semana mas tanto na segunda-feira como hoje Aniceto Lopes não agendou qualquer plenária ou sequer qualquer conferência de líderes das bancadas.

“Isso é uma violação grave do regimento do Parlamento Nacional. O presidente prometeu retomar os plenários no dia 8 com as moções da oposição, de censura ao Governo e o pedido de destituição do presidente”, afirmou.

“Mas isso não ocorreu. E ontem como hoje os deputados ficaram sentados no plenário à espera, sem que tenha havido sessão. Nem sequer convocou um encontro de líderes das bancadas para definir a agenda de trabalho”, disse ainda Babo, um ex-ministro no anterior Governo.

Tanto o CNRT como os seus parceiros na oposição, o Partido Libertação Popular (PLP) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) — reunidos na Aliança de Maioria Parlamentar (AMP) — emitiram hoje um comunicado conjunto criticando a situação no plenário.