Em declarações à Lusa, Jorge Guedes, representante da comissão instaladora da Associação de Pais, disse que a sua paciência se "esgotou" devido ao atraso no início das obras.

Na quinta-feira à noite, os pais deslocaram-se à escola e constataram que se verificou um abatimento de piso que terá provocado várias fissuras visíveis nas paredes.

O problema estrutural, explicou à Lusa, poderá dever-se a uma linha de água que passa debaixo do estabelecimento de ensino. Face à situação atual, os encarregados de educação dizem admitir tomar "medidas mais drásticas" se as obras não avançarem rapidamente.

Carlos Cardoso, aluno do 11.º ano, explicou à Lusa que o abatimento do piso na sala de convívio ocorreu no ano letivo 2015/2016 e que a acumulação de água debaixo da estrutura provocou fissuras nas paredes da secretaria, que teve de ser transferida para o auditório.

Segundo o estudante, o acesso à sala de convívio está restrito à utilização do bar. Os cerca de 600 alunos, admitiu, temem pela sua segurança.