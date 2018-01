"A UE terá de intensificar a sua luta contra o tráfico de seres humanos e novas formas de escravidão, garantir os direitos humanos de todas as pessoas e proteger os que necessitam de proteção internacional, em particular os grupos mais vulneráveis", acrescenta.

“A gestão dos fluxos migratórios será um desafio fundamental para a UE nos próximos anos e os países do sul da UE estão particularmente preocupados”, salienta uma declaração da IV Cimeira dos Países do Sul da União Europeia, que contou com a presença de Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal.

Os sete países asseguraram que estão “firmemente comprometidos com uma política de migração comum" para evitar fluxos irregulares e massivos, comprometendo-se a abordar as causas do fenómeno, cooperando com os países de origem.

“Estamos determinados a fortalecer as nossas parcerias com esses países, particularmente em África", disseram, destacando os resultados da implementação do acordo entre a UE e a Turquia para reduzir a imigração através do Mar Egeu.

Dado o "sucesso na dimensão externa da imigração nos últimos meses", os líderes pediram o "continuar com o financiamento adequado" dos instrumentos comunitários para esse fim, como o Fundo Fiduciário da UE para a África.

Participaram na IV Cimeira dos Países do Sul da União Europeia o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, os primeiros-ministros de Itália, Paolo Gentiloni, de Malta, Joseph Muscat e da Grécia, Alexis Tsipras, bem como os Presidentes de Espanha, Mariano Rajoy, de França, Emmanuel Macron, e de Chipre, Nicos Anastasiades.