Em julho passado, por ocasião de um almoço de trabalho de António Costa com o então recém-eleito Presidente francês, no Palácio do Eliseu, em Paris, ambos já tinham anunciado que Macron se deslocaria no início de 2018 a Portugal para participar numa cimeira sobre interligações, depois daquela celebrada em Madrid em 2015.

Por seu turno, na sua intervenção, o primeiro-ministro António Costa comentou que este grupo de sete países do sul constituem um “conjunto de países que se reúnem pelas suas afinidades, não para dividir a UE, mas para ajudar a fortalecer a UE”.

“Estou certo que juntos vamos ajudar a ter uma UE mais unida, mais democrática e mais próxima dos cidadãos”, disse.