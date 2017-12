Para o dirigente partidário holandês, abandonar a UE “é a única maneira de preservar a soberania, independência e identidade”, razão por que advogou o “bilateralismo” fora do bloco europeu.

A Holanda “está melhor fora da UE”, disse Wilders, num encontro do Movimento Europa das Nações e das Liberdades, um grupo que reúne partidos de ultranacionalistas com assento no Parlamento Europeu, fundado há dois anos.

A líder da Frente Nacional francesa, Marine Le Pen, e Geert Wilders, responsável do Partido pela Liberdade, na Holanda, defenderam a ideia de uma “união de nações” à margem das atuais estruturas comunitárias.

Também Le Pen criticou a UE, que responsabilizou pelo “aumento da pobreza, desemprego e fracassos sociais”, e considerou que o executivo comunitário “fez tudo mal”, defendendo por isso um modelo alternativo, composto por “nações soberanas” que controlem as suas fronteiras.

“Acusamos a União Europeia de matar a Europa. E somos os únicos que podem salvá-la, preservando as nações-Estado”, disse a líder francesa.

Os dois líderes partidários aplaudiram a subida ao poder do partido de extrema-direita Partido Liberal Austríaco, na sequência de um acordo de Governo com o Partido Popular (democrata-cristão), que venceu as eleições legislativas de outubro passado.

“Só resta aplaudir que mais uma vez na Áustria um partido do nosso grupo no Parlamento Europeu seja levado a sério ao ponto de ter a sua oportunidade no Governo”, regozijou-se, em declarações aos jornalistas, Geert Wilders.

Já a presidente da Frente Nacional francesa saudou um “acontecimento verdadeiramente histórico” e afirmou que “outros se irão seguir porque em vários países, a resistência à União Europeia está organizada”.