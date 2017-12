Na estrada 236-1, seis meses depois daqueles fogos que mataram 66 pessoas, já não há imagens de carros calcinados na estrada ou à beira dela, antes um tapete novo de alcatrão nos locais onde os veículos arderam. Apesar disso, nas bombas de gasolina de Castanheira de Pera, ainda se ouve a pergunta: ‘Onde fica a estrada 236-1?'.

"Todas as semanas perguntam pela estrada", conta Francisco Calado, que trabalha no posto de abastecimento.

A uns bons quilómetros dali, já em Figueiró dos Vinhos, no café Retiro IC8, o movimento é pouco e as perguntas de pessoas de fora em torno da estrada e do incêndio já quase que não se ouvem, conta Manuela da Conceição.

No entanto, pelo café que as chamas rodearam, as conversas dos locais ainda giram em torno dos fogos. "Falam do que aconteceu e de como as coisas ficaram", disse Manuela à agência Lusa.

As perguntas em torno dos fogos ainda surgem, mas "de forma mais residual", explica Renato Antunes, gerente do restaurante da aldeia de xisto de Casal de São Simão.

Sempre que "há espaço para conversa", o primeiro assunto é em torno do fogo.