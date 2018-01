A poluição farmacêutica em cursos de água urbanos pode tornar as comunidades microbianas resistentes a drogas, alerta um estudo divulgado na revista Ecosphere.

“As instalações de tratamento de águas residuais não estão equipadas para remover muitos dos compostos farmacêuticos”, segundo Emma Rosi, ecologista aquática da Universidade de Georgia, que estuda a forma como as atividades humanas afetam a vida aquática e a qualidade da água.

A cientista norte-americana procurou perceber como é que os micro-organismos dos fluxos de agua urbanos como riachos (que têm um papel importante nos ecossistemas como a remoção de nutrientes ou decomposição das folhas, por exemplo) respondem à poluição farmacêutica, incluindo analgésicos, estimulantes, anti-histamínicos e antibióticos.

Os testes foram feitos em Baltimore, a norte de Washington, em locais urbanos e suburbanos. “Diferentes tipos de micróbios podem resistir a diferentes tipos e concentrações de produtos sintéticos. Com a exposição à poluição farmacêutica estamos inconscientemente a alterar as comunidades microbianas”, disse a responsável, admitindo que ainda pouco se sabe sobre como é que essa alteração atua na função ecológica e qualidade da água.

Os investigadores examinaram ao longo de duas semanas a presença de seis drogas e concluíram claramente que elas estavam mais presentes nos fluxos urbanos do que nos suburbanos. No mesmo período estudaram também como é que as comunidades microbianas reagiam a cada uma das drogas, da cafeína à cimetidina (tratamento de fluxos gástricos), da ciprofloxacina (antibiótico) à difenidramina (anti-histamínico), e se tinham ou não falta de oxigénio.

E concluíram que nas zonas urbanas os micróbios poderão ter desenvolvido resistências. “Suspeitamos que como os fluxos urbanos receberam mais frequentemente e durante mais tempo poluentes farmacêuticos desenvolveram-se micróbios resistentes à droga nessas correntes de água. Eles estão prontos para colonizar substratos mesmo com a presença de drogas. Quando confrontados com a exposição farmacêutica esses micróbios conseguem manter a função ecológica, mesmo quando outras espécies foram eliminadas”, disse Emma Rosi.