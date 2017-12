Portugal financiou este ano projetos para enfrentar as alterações climáticas nos países de língua portuguesa avaliados em 1,5 milhões de euros, devendo direcionar mais 500 mil euros até final do ano, segundo o Ministério do Ambiente.

Moçambique é o país com o valor mais elevado, pouco mais de um milhão de euros, seguindo-se São Tomé e Príncipe, com 318,4 mil euros, montante semelhante àquele atribuído a Cabo Verde – 316,3 mil euros, especifica o ministério liderado por João Matos Fernandes. Para Timor foram direcionados 223,1 mil euros, para a Guiné cerca de 100 mil euros e para Angola 64,6 mil euros, acrescenta.