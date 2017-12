O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, lançou hoje um apelo à "vigilância" por considerar que está em preparação "uma guerra" contra o seu regime.

“Estão a tentar organizar uma guerra porque dizem que passei muito tempo no poder”, declarou o presidente da Guiné Equatorial, pedindo vigilância aos seus compatriotas.

Na sexta-feira, as autoridades da Guiné-Equatorial anunciaram que abortaram um golpe de Estado contra o presidente Teodoro Obiang Nguema, supostamente liderado por um general e orquestrado pelo líder do partido com representação parlamentar Cidadãos para a Inovação (CI).