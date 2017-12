O presidente da Assembleia da República apelou hoje ao fim das votações desagregadas por pontos nas votações de projetos de resolução numa sessão plenária que se tornou confusa na deliberação de sete textos de vários partidos.

"Se há pontos com que concordam e outros em que discordam, a opção é pela abstenção", afirmou Ferro Rodrigues, desabafando ainda: "se isto tem alguma lógica, vou ali e já venho".

Em causa estavam documentos da oposição, PSD e CDS-PP, mas também de bloquistas, comunistas e do PAN, fazendo recomendações ao Governo do PS com propostas para adoção de medidas de curto, médio e longo prazo de combate ao fenómeno da seca extrema e seus efeitos ambientais, económicos e sociais.

Com a divisão das votações pelos numerosos pontos de cada texto, os projetos de resolução ficaram algo desvirtuados, mas a maioria dos itens foi aprovada, sobretudo os textos de PAN, CDS-PP, PSD, enquanto as recomendações de BE e PCP mereceram mais "chumbos" por parte do PS.

PSD, CDS-PP, BE, PCP e PAN preconizavam, nas respetivas propostas, a criação de isenções várias na segurança social e outras contribuições, diminuição preços de energia e água e uma melhor gestão dos recursos disponíveis, especialmente junto dos produtores agrícolas e pecuários com "quebras de produção e aumento de custos", entre outras.