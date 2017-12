O primeiro-ministro afirmou segunda-feira, na tradicional mensagem de Natal, que a prioridade do Governo em 2018 será "mais e melhor" emprego e prometeu, "naquilo que é humanamente possível", total empenhamento para evitar novas tragédias com incêndios.

"O primeiro-ministro desperdiça a oportunidade para falar de educação, para apresentar um conjunto de reformas estruturais para a segunda parte da legislatura que possa aproveitar a extremamente favorável conjuntura internacional que Portugal deve acompanhar. Não tem uma palavra sobre as reformas necessárias no setor da saúde e na ligação das universidades às empresas", especificou.

"Faltam dois anos para as eleições legislativas e aquilo que aparenta é que este Governo já não é capaz de apresentar nada mais às portuguesas e aos portugueses que não seja uma governação à vista, de gestão do dia-a-dia mesmo quando o Governo e o Estado falham aos que mais precisam como aconteceu neste ano", sustentou.

O líder parlamentar do PSD, que reagia em Viana do Castelo à mensagem de Natal de António Costa, adiantou que o primeiro-ministro "não foi capaz de trazer nada de novo ao discurso político".

Sobre este ponto, Hugo Soares sublinhou que António Costa "acordou tarde perante um falhanço do Estado e do seu Governo" e que o que tem sido feito até agora "não chega".

"Além de ter acordado tarde, o primeiro-ministro demonstra uma total incapacidade de responder às pessoas. Seis meses depois dos acontecimentos trágicos do ano 2017, as famílias ainda não foram indemnizadas e o Governo não teve, sequer, a sensibilidade, diria que é mais do que a sensibilidade, a obrigação de isentar de impostos as pessoas que perderam as suas casas nos incêndios trágicos de 2017", realçou.

O líder parlamentar do PSD considerou igualmente que a mensagem de Natal que António Costa dirigiu ao país teria sido "uma excelente oportunidade" para o primeiro-ministro "dar a mão à palmatória e anunciar uma medida com um grau de justeza” que podia ser aplicada pelo executivo, referindo-se à isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

"Há ainda muitas casas por reconstruir e quase nenhuma foi reconstruída com dinheiro do Estado. Tem sido, sobretudo, a iniciativa solidária dos portugueses que têm acudido às pessoas daqueles territórios e o Governo continua a cobrar impostos a património que já não existe", sublinhou.

"Governar é, também, escolher as políticas públicas necessárias nos momentos de maiores dificuldades e, nesses momentos, o senhor primeiro-ministro tem, constantemente, desaparecido ao país", referiu.

(Notícia atualizada às 13h19)