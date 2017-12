Numa nota enviada à agência Lusa, o líder da bancada do grupo municipal do PSD, Luís Newton, apontou que "depois de já terem passado 24 horas sobre a comunicação do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] não foi anunciado qualquer dispositivo municipal para fazer face a esta situação".

Newton referia-se ao facto de o IPMA prever uma diminuição da temperatura mínima a partir da madrugada de sábado nas regiões do interior do norte e centro, voltando a descer no domingo, e podendo chegar aos menos quatro graus.

O deputado advogou que "em situações análogas e até com temperaturas mínimas mais elevadas, como foi o caso 17 de janeiro de 2017", a Câmara "emitiu comunicados e ativou um Plano de Contingência para a População Sem Abrigo, disponibilizando várias soluções de apoio e centrando as operações no Pavilhão do Casal Vistoso".

Na opinião do social-democrata, "nessa altura os vereadores do Desenvolvimento Social e da Proteção Civil envidaram esforços para assegurar uma resposta adequada".